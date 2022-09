Les images impressionnantes du tifo du Standard avant la rencontre face à Bruges (VIDEO)

25 ans, ça se fête. Et les supporters du Standard savent recevoir. La preuve encore avec cet énorme tifo avant la rencontre de leur équipe contre Bruges afin de célébrer l'anniversaire des ultras infernos. Depuis plusieurs semaines, les supporters gardaient le secret à propos de l'événement. Ils n'ont absolument pas déçu.

Sur plusieurs temps, des dessins exceptionnels ont défilé pendant de longues minutes. Lors de la première partie, un énorme "Ultra Inferno" a été déployé en noir et rouge. Pour la seconde, les ultras avaient choisi deux mots qui représentent leurs valeurs: "Ferveur, fidélité". Une troisième partie a été dédiée à l'icône des Infernos. Pour mettre le plan a exécution, des ouvriers, suspendus et harnachés en haut de la tribune, sont venus prêter main-forte. Des images fortes et impressionnantes.

Preuve que le Standard reste un club à part en Belgique.

