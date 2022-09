Les Ultras du Standard ont fait le spectacle: "On s’est dit qu’on allait le faire pour eux"

Pendant plus de trente minutes, pendant l'échauffement et jusqu'à la montée des équipes, le groupe d'animation le plus important du Standard a fait défiler tifos et banderoles, pour rappeler la passion, représentée par les deux mots "Ferveur" et "Fidélité".

"Partis de rien, on arrive à ce qu'on vise ; depuis 25 années, on gère avec maîtrise", était-il écrit.

Il est difficile de démentir ces propos face à l’une des animations les plus spectaculaires de l’histoire du football belge, et peut-être même d’Europe.

©PHOTONEWS

Dimanche, ils étaient 25 893 spectateurs à profiter de cet avant-match pas comme les autres. "J'ai déjà dit qu'ils avaient le niveau de la Ligue des champions mais là, c'était encore mieux", a précisé Ronny Deila.

Bope Bokadi, quant à lui, ne cachait pas son admiration. "Quand on a vu ça à l'échauffement, on est rentré au vestiaire et on s'est dit : 'on va le faire pour eux.' Je n'avais jamais vu ça en cinq ans au club."





©PHOTONEWS