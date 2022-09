"On n’a vu qu’un échantillon de ce qu’il sait faire": Zinckernagel n'a étonné personne au Standard

Après la rencontre, dans les travées de Sclessin, les supporters liégeois n'avaient qu'un nom à la bouche : Philip Zinckernagel. Le Danois de 27 ans a mis tout le monde d'accord pour sa première titularisation. "Le Danois est vraiment impressionnant à l'entraînement", nous disait-on du côté de Sclessin durant la semaine.

Face à Bruges, le Danois a montré toute l'étendue de sa classe. Technique, rapidité d'exécution, frappe chirurgicale et dévouement défensif. Le joueur prêté par l'Olympiacos a rayonné. "Et pourtant, on n'a encore vu qu'un échantillon de ce qu'il est capable de faire", lançait Ronny Deila.

C'est que le T1 des Rouches connaît parfaitement le Danois pour l'avoir vu à l'œuvre en Norvège. "Lorsqu'il était à Bodo Glimt, il a littéralement tué le championnat. On a vraiment été heureux d'apprendre qu'on avait une chance de l'attirer chez nous."

Et pour cause, Zinckernagel apporte une réelle plus-value à l'effectif liégeois. "Il a montré qui il était, à savoir un joueur intelligent, techniquement au-dessus de la moyenne qui trouve les espaces. C'est aussi un leader, ce dont nous avions besoin", poursuivait le coach principautaire.

De son côté, le Danois savourait ce retour au premier plan après avoir été prié de quitter l’Olympiacos quelques semaines seulement après l’avoir rejoint.

"Les choses changent vite en football, concédait-il après la rencontre. Je devais changer d'air afin de garder des chances de participer à la prochaine Coupe du monde."

Sa chance, Zinckernagel l'a saisie à deux mains dimanche soir. Sa frappe enroulée du gauche a totalement soulevé Sclessin. "Mon pied gauche est tout aussi bon que le droit (NdlR : il est droitier). Parfois, il ne faut juste pas se poser de question et tenter sa chance."

Le Danois explique ensuite sa seconde réalisation. "Le ballon de William est parfait. Ensuite, le défenseur est un peu trop rapide dans son intervention et j'en profite pour m'engouffrer dans l'espace. La suite, c'est de l'instinct."

Un instinct de tueur qui fera le plus grand bien à un Standard qui en a souvent manqué, par le passé.