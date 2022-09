Standard: Alzate et Fossey en ordre, les internationaux de retour sur le tard

L’Américain et le Colombien sont arrivés d’Angleterre et ont donc eu besoin d’un permis de travail pour pouvoir être éligibles en Belgique. Mais suite au Brexit, ce genre de formalités prend bien plus de temps et les deux nouveaux Standardmen n’avaient pas reçu leur précieux sésame pour la réception des champions en titre.

Mais depuis, Fossey et Alzate ont enfin reçu leur permis de travail. Ils sont donc en ordre et peuvent entrer en ligne de compte pour la venue de Seraing.

La préparation du derby sera un peu tronquée pour Ronny Deila qui récupérera ses internationaux sur le tard. Mardi soir, Selim Amallah sera encore sur le pont avec le Maroc face au Paraguay. De son côté, Steven Alzate, qui jouera cette nuit face au Mexique, n’est pas attendu à Sclessin avant jeudi après-midi. Enfin, Nicolas Raskin a quitté les Diablotins pour cause de maladie.