Le bilan des internationaux du Standard : Alzate a joué, Davida a été décisif

Amallah titulaire puis au repos

Le médian marocain était dans l’équipe de départ lors de la belle victoire du Maroc face au Chili (2-0) et a livré un bon match. Il est ensuite resté sur le banc lors du partage face au Paraguay (0-0), ce mardi soir à Séville.

Cimirot gagne puis perd

Il est monté au jeu à la 67e minute lors de la victoire de la Bosnie-Herzégovine face au Monténégro (1-0) puis il était titulaire lors de la défaite 4-1 de son pays en Roumanie.

Dragus entre puis disparait

De retour en sélection après quatre ans, Dragus est entré au jeu lors du partage de la Roumanie face à la Finlande (1-0) mais il n’a pas été repris pour le match suivant face à la Bosnie-Herzégovine (victoire 4-1).

Alzate a pris du rythme

Sur le banc lors de la victoire colombienne face au Guatemala (4-1), il a eu l’occasion de prendre un peu de rythme face au Mexique. Il a été remplacé à la mi-temps alors que sa sélection était menée 2-0. Les Colombiens se sont finalement imposés 2-3.

Tapsoba remplacé à la mi-temps

Il était titulaire mais n’a joué que 45 minutes lors de la victoire du Burkina Faso face à la République démocratique du Congo (1-0). L’attaquant a été remplacé à la mi-temps et n’a pas joué le match suivant face aux Comores (victoire 2-1).

Davida offre l’Euro U21 à Israël

Les espoirs israéliens disputaient les barrages face à l’Irlande en vue d’une qualification pour l’Euro U21, qui aura lieu eu Géorgie et en Roumanie en juin 2023. Davida a joué 79 minutes lors du match aller (1-1) et est monté au jeu à la 70e minute lors du match retour (0-0). Il a marqué le dernier tir au but des siens lors de la séance de penaltys.Une délivrance.

Une mi-temps en U21 pour Raskin

Le médian rouche est entré au jeu à la 46e minute lors de la défaite face aux Pays-Bas des U21 belges (1-2). Puis il a quitté le groupe pour maladie avant le deuxième match, un partage face à la France (2-2)

Deux titularisations en U18 pour Noubi

Resté sur le banc face aux Îles Féroé (victoire 1-3) pour le premier match des U18 belges, Lucas Noubi a ensuite enchaîné deux titularisations face aux Pays-Bas (défaite 3-1) et contre l’Angleterre (défaite 1-2). Il a été averti face aux Anglais.

Un match pour Epolo

Le jeune gardien liégeois était titulaire face aux Îles Féroé (victoire 1-3) avec la Belgique U18 mais il est resté sur le banc lors de la défaite face aux Pays-Bas (1-3) et lors de celle face à l’Angleterre (1-2).