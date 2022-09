Le Standard toujours privé de Laifis, Ngoy et Emond pour la réception de Seraing

Les trois joueurs n’ont pas encore repris l’entraînement. Calut n’est pas disponible non plus.

La trêve internationale vient à peine de se terminer que le Standard sera déjà sur le pont, ce vendredi (20h45). Les Rouches affronteront Seraing à Sclessin. "Mais certains de nos internationaux, comme Selim Amallah, Steven Alzate ou Osher Davida, ne reviendront que ce jeudi", explique Ronny Deila. "Ce n'est pas idéal de jouer si tôt après un break international mais si nos joueurs sont repris en sélection, cela veut dire qu'ils ont bien joué en club. Je préfère donc positiver."

D'autant que le noyau liégeois a gagné en concurrence et en qualité à la fin du mercato, avec notamment les arrivées de Stipe Perica, Marlon Fossey ou Philip Zinckernagel. "On a un noyau compétitif", estime le T1 rouche, même si l'infirmerie est bien repris.

Parmi les absents, on retrouve toujours les deux défenseurs Kostas Laifis et Nathan Ngoy, victimes de déchirures. "Kostas reprendra l'entraînement lundi prochain et aura besoin d'une semaine pour être prêt. Nathan évolue bien mais n'est pas encore prêt." Pas plus que Renaud Emond, qui est out pour plusieurs semaines suite à une tendinite du tendon rotulien. "Il joue avec depuis un moment et il s'est sacrifié pour l'équipe. Mais il a besoin de repos pour retrouver les 10 ou 15 % qu'il lui manque pour retrouver tout son potentiel." Alexandro Calut (hanche) est aussi indisponible.

Pour le reste, Gojko Cimirot est rentré de sélection avec quelques raideurs mais devrait être prêt pour la rencontre face à Seraing. Tout comme Nicolas Raskin, qui a quitté les U21 belges pour cause de maladie mais qui est rétabli. Il s'est entraîné normalement ce mercredi.