Malgré quatre victoires consécutives, Ronny Deila en veut toujours plus: "On en veut même 15 de suite"

Ronny Deila n'est pas le premier venu. Il sait qu'après la victoire face au Club Bruges (3-0), synonyme de quatrième succès de rang, tout le monde s'attend à voir le Standard faire la passe de cinq, ce qui n'est plus arrivé depuis février 2014 en Pro League, face à Seraing. "On veut même gagner quinze matchs de suite ! Mais il faut rester calme. On a montré qu'on était en progrès mais...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous