Lors du derby liégeois, les Rouches visent une place dans le top 4: suivez Standard - Seraing en direct à 20h45

L'ambition est revenue du côte de Sclessin. Après une véritable raclée infligée à Bruges avant la trêve, le Standard reçoit les voisins de Seraing. L'occasion pour les hommes de Ronny Deila de gagner pour une cinquième fois de suite en championnat. Et de se rapprocher du top 5. Les Blauw en Zwart n'ont que trois points d'avance et sont troisièmes tandis que OHL n'a que deux unités de plus.

Pour réaliser cet objectif, Deila devrait conserver le système qui a battu le FC Bruges mais il est privé de Balikwisha, suspendu. Melegoni est pressenti pour le remplacer. Derrière, Cimirot pourrait rempiler en défense centrale mais a ressenti une raideur après son match avec la Bosnie. Il pourrait être remplacé par Noubi.

De son côté, les Métallos veulent enrayer la mauvaise série qui les poursuit après deux défaites de suite. Mais Jose Jeunechamps doit déplorer plusieurs absences comme Ba, Valentin Guillaume et certainement Opare.

Equipes probables:

Standard: Bodard, Dussenne, Cimirot, Bokadi, Raskin, Melegoni, Amallah, Donnum, Dewaele, Zinckernagel et Dragus

Seraing: Dietsch, Tremoulet, Mbow, Sylla, Sissoko, Lahssaini, Poaty, Mansoni, Mvoué, Marius, Bernier