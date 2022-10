Cimirot : "C’est parfois bien de retomber les pieds sur terre"

"J'ai joué lundi en équipe nationale et mes adducteurs étaient un peu douloureux. C'était mieux de ne pas prendre de risque." Le Bosnien, qui a tenté de donner un coup de fouet à cette équipe lors de sa montée au jeu, tente d'expliquer cette défaite inattendue. "On commet deux grosses erreurs et on est puni directement. Il y a eu un manque de concentration, selon moi. Ce sont des petits détails qui ont décidé de l'issue du match. Un trop-plein de confiance, c'est peut-être vrai. Comment on explique cela ? Ce sont des choses qui peuvent arriver dans le foot. On doit analyser ce match, retenir nos erreurs et repartir de l'avant à Charleroi pour ce gros match. C'est bien de retomber les pieds sur terre surtout avant un calendrier compliqué mais je reste persuadé que nous sommes sur le bon chemin." Après la rencontre, Ronny Deila n'a pas caché sa déception dans le vestiaire. "C'est normal mais il est toujours positif et nous pousse sans cesse à relever la tête. C'est ce qu'on devra faire à Charleroi."