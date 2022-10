777 Partners investit à Melbourne

Le propriétaire du Standard gonfle un peu plus son portefeuille de clubs

Le Melbourne Victory a annoncé un investissement massif de 777 Partners, propriétaire du Standard. Les détails de la transaction n'ont pas été révélés, mais le club australien a précisé, dans un communiqué, que la société américaine aidera le club de Melbourne à grandir et à développer des talents. Don Dransfield, le CEO du Football Group, qui chapeaute les différents clubs (Genoa, Red Star et Vasco de Gama, en plus du Standard), sera membre du conseil d'administration de Melbourne.