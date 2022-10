Le Standard récupère Laifis pour le choc à Charleroi : "Il est prêt à commencer"

Après sa défaite face à Seraing, le Standard se déplace à Charleroi avec l'objectif de retrouver la dynamique positive qui était la sienne avant la trêve internationale. Cette rencontre, Ronny Deila l'attend avec impatience. "On sait que l'atmosphère va être top. On se réjouit de jouer ce gros match, pour le club et pour la Belgique. On a tout fait pour être les mieux préparés possible et répondre à cette équipe de Charleroi bien organisée et très rapide en contre. On a tiré les leçons de Seraing et on veut le montrer."

Pour le match de dimanche, le coach norvégien récupère Kostas Laifis, de retour de blessure. Sa déchirure aux ischios n'est plus qu'un mauvais souvenir. "Kostas est prêt. On doit parler avec lui pour voir comment il se sent mais il s'est bien entraîné et semble en mesure de commencer le match. En tant que défenseur central gaucher, c'est un joueur important de notre équipe. Et un grand professionnel."

A l'inverse, Nathan Ngoy (déchirure aux ischios également) n'est pas prêt pour affronter les Zèbres. Pas plus que Renaud Emond, dont le tendinite du tendon rotulien semble inquiéter. "Cela va mettre un peu de temps pour qu'il soit de retour. On essaye plusieurs traitement pour qu'il puisse être de retour à 100 % mais les chose évoluent lentement."