Amallah écarté par la direction du Standard !

Le premier tournant du choc wallon de ce dimanche (18h30) aurait-il déjà eu lieu avant son coup d’envoi ? Il nous revient qu’un absent de marque est à noter dans les rangs liégeois en la personne de Selim Amallah. Pourtant en pleine possession de ses moyens, l’international marocain, qui devrait participer à la Coupe du Monde le mois prochain, est absent de la sélection de Ronny Deila puisqu'il a été écarté par le club. Ce vendredi, avant la séance de vidéo, le médian offensif de 25 ans s’est vu signifier qu’il ne ferait pas partie du groupe pour le match important de ce dimanche et qu’il serait attendu à l’entraînement mardi prochain. Auteur de quatre buts et d’un assist cette saison, Amallah, malgré son moins bon match vendredi dernier face à Seraing, tient la grande forme en ce début de championnat. Dans le chef du joueur, on assure que cette décision decoule de qa situation contractuelle et de son refus de prolonger son contrat en bord de Meuse.

Dans la même situation, on notera que Nicolas Raskin lui, est bien dans le groupe. Du côté du Standard, on nous précise que cette décision est basée sur ce que le club considère comme le non respect de certains engagements pris dans le cadre des négociations de contrat. Le club ajoute également que ce n’est pas le refus de prolonger qui est sanctionné, mais le non-respect de certains engagements dans le chef du joueur.Selim Amallah, lui, a déjà pris contact avec son sélectionneur marocain, Walid Regragui pour lui expliquer la situation. Ce dernier a rassuré le Standardman. Cette décision, lourde de sens du club liégeois, ne l'influencera pas au moment de faire sa liste pour le prochain mondial qui verra le Maroc affronter les Diables.