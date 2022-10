Dewaele a tout donné pour amener la victoire au Standard face à Charleroi: “Je veux gagner tous les matchs comme ça”

S’il fallait résumer l’intensité du choc wallon, le nez écorché de Gilles Dewaele serait un bon début. “J’avais déjà été bien tamponné la saison passée ici, j’avais fini avec le visage en sang”, souriait le latéral rouche. “Cela s’est passé lors du premier duel du match et c’était tout à fait involontaire. Mais oui, ce match a été intense.”

Et c’est bien le Standard qui est sorti vainqueur du combat. “Un match de ce genre n’est jamais facile à jouer. On n’a pas montré assez de qualité ballon au pied mais on ramène les trois points. Le job est fait. On n’a pas eu beaucoup d’occasions mais je veux bien gagner tous les matchs comme ça.”

Le point noir, pour le Standard, ce sont les deux exclusions en fin de rencontre (de Laursen et Zinckernagel). “Ce sont des joueurs importants et il va falloir les remplacer face à l’Antwerp. Mais on se réjouit de recevoir les Anversois à Sclessin.”