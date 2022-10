Près de 1 000 supporters en situation de handicap assisteront à l’entraînement du Standard mercredi

Ce mercredi 12 octobre, le Standard accueillera plus de 900 supporters en situation de handicap issus d’une centaine de services et associations des quatre coins de la Wallonie pour une journée VIP.

Au programme : possibilité d’assister à un entraînement de l’équipe première, séance de photos et de dédicaces avec les joueurs et visite du stade de Sclessin.

L’objectif de cet évènement, organisé conjointement par l’AVIQ et le club liégeois (en collaboration avec Canaio, partenaire officiel des Rouches) est l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie sociale notamment en sensibilisant et favorisant l’accès aux loisirs et aux sports pour tous et toutes.