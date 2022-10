Dans le dossier Raskin, la direction du Standard espère toujours une prolongation

En parallèle au dossier Amallah, la direction du Standard doit également gérer celui de Nicolas Raskin qui est prioritaire par rapport aux nombreux autres joueurs qui sont en fin de contrat.

Le Standard ne l’a jamais caché : il veut voir son jeune joueur liégeois de 21 ans prolonger l’aventure en bord de Meuse. Mais là aussi, même si elles sont, nous dit-on, plus constructives et toujours respectueuses, les négociations, entamées il y a plus d’un an par l’ancienne direction, traînent en longueur.

De son côté, Nicolas Raskin aurait aimé pouvoir bénéficier d’un nouveau contrat plus tôt. Percevant un des plus petits contrats du club, le médian souhaitait, à juste titre, être réévalué à la hausse. Aujourd’hui encore, il regrette que cela n’ait pu se faire plus tôt et estime avoir été une victime de la mauvaise passe, sportive et financière, traversée par le club avant le rachat par 777 Partners.

Mais à l’heure actuelle, il n’y a pas d’ultimatum lancé par l’un ou l’autre camp et le joueur n’a jamais pris d’engagement qu’il n’ait honoré par la suite. Autrement dit, le Standard précise ne rien avoir à reprocher à son joueur dans les négociations, expliquant ainsi pourquoi il n’est pas écarté.

De son côté, le joueur vient de se séparer de la société qui gérait ses intérêts, NGA Sport.