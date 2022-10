Standard: le projet du stade mis entre parenthèses

777 Partners ne fait plus de la rénovation du stade une priorité.

La semaine prochaine, une délégation du Standard aura une réunion avec le bureau d’architectes Assar, pour parler du projet de rénovation du stade. Mais il sera question d’une mise entre parenthèses, plutôt que d’une avancée.

Le nouveau propriétaire 777 Partners veut en effet se laisser le temps de solidifier les finances du club liégeois avant d’aller plus loin sur les projets qui ne concernent pas directement le volet sportif. Le mot d’ordre est ainsi de se mettre en stand-by pour la rénovation et l’extension du stade.

Il apparaît par ailleurs qu’après avoir étudié le dossier un peu plus en profondeur, le nouveau propriétaire se pose des questions sur la viabilité du projet. En clair, 777 Partners veut s’assurer que cela peut tenir, financièrement, et rester dans les clous du permis obtenu en son temps par la Région wallonne. Si ce n’est pas le cas, il faudrait repartir de zéro, et établir un nouveau business model, qui n’existait pas franchement dans le dossier laissé par Bruno Venanzi, estime-t-on désormais du côté de Sclessin.

Si la Belgique s’était qualifiée pour le Final Four de la Ligue des nations, Sclessin aurait pu accueillir deux matchs, à condition de réaliser quelques aménagements temporaires. Ces aménagements ne seront pas effectués, quoi qu’il arrive, glisse-t-on au club, d’abord concentré sur le redressement sportif avant de se lancer dans des projets de plus grande ampleur donc.