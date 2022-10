Le Standard privé de Amallah, Ohio, Zinckernagel et Ngoy pour le choc contre l’Antwerp

Revigoré par sa victoire dans le choc wallon, le Standard a fait le plein de confiance avant de recevoir le solide leader de l’Antwerp. "Ce sera un test aussi grand que celui contre Bruges", avance Ronny Deila. "Il faudra être organisé, surtout défensivement car contre ce genre d’équipe bien rodée, si tu commets une erreur, tu es puni. "

Pour ce choc, le coach norvégien sera évidemment privé de Philipp Zinckernagel, suspendu après ses deux cartons jaunes reçus à Charleroi, mais aussi de Selim Amallah. "La situation est toujours la même, il n’y a pas d’avancée donc il ne peut être disponible pour ce match. C’est un dossier dont je suis éloigné car cela se passe entre le club et lui. On verra dans les prochains jours ce qui se passera. Pour le moment, il s'entraîne avec les U23." Deila est également privé de deux autres joueurs, toujours blessés. "Nathan Ngoy (déchirures aux ischios) revient bien mais c’est encore trop tôt. On espère l’avoir à l’entraînement collectif ce lundi tout comme Noah Ohio qui est également touché aux ischios et donc indisponible pour dimanche."

Notons encore que Renaud Emond sera aussi absent, le Gaumais en a encore pour plusieurs semaines avant de retrouver le terrain.