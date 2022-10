Standard: dix têtes en moins par rapport au dernier match à Sclessin

Ce 8 août 2021, les Anversois avaient étrillé les troupes de Mbaye Leye sur le score sans appel de 2-5 avec un quintuplé de l'attaquant suisse, Michael Frey. Il s'agissait là de la première défaite de la saison pour les Liégeois (lors de la 3e journée). Mais en un an et deux mois, l'équipe liégeoise a considérablement changé. Au-delà du changement de staff, ce ne sont pas moins de dix joueurs présents sur la feuille de match ce jour-là qui ne sont plus au club aujourd'hui (ou du moins, qui ne seront pas repris dans les dix-huit). Quatre des cinq défenseurs de l'époque ont quitté le club : Al-Dakhil, Siquet, Sissako et Gavory (Laifis, titulaire ce jour-là, sera bien présent sur la feuille dimanche).



Titulaires il y a quatorze mois, Bastien, Klauss et Muleka ont également pris le large. Monté au jeu, Pavlovic a également changé de club tandis que Tapsoba a été relégué dans le noyau U23 et Amallah est, pour le moment, écarté.