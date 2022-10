Cimirot repositionné en défense avec succès: "Le coach a dû me convaincre"

Face au Club Bruges, Ronny Deila avait surpris tout le monde en titularisant Gojko Cimirot sur le côté gauche de la défense à trois. Après quelques minutes de flottement, le Bosnien a parfaitement rempli son rôle, comme il a excellé, toujours à cette position, la semaine dernière à Charleroi. "J'ai dépanné car on avait des blessures à ce poste", lance Cimirot, peu convaincu qu'il semble être de sa longévité à ce poste.

Et pour cause, le médian défensif n'était pas très chaud à l'idée d'évoluer un cran plus bas. "Le coach m'a dit qu'il voyait en moi la solution pour ce poste. On est allés dans son bureau pour discuter car je n'étais pas convaincu, je lui ai dit que ce serait sans doute mieux de trouver quelqu'un d'autre. Il a dû me convaincre."

Pourtant un des hommes du match lors du choc wallon, Cimirot, même s'il ne le dit pas ouvertement, ne se voit pas continuer au cœur de la défense, alors que son coach disait encore dimanche dernier : "Ce n'est pas la dernière fois que vous le verrez à ce poste."

Une déclaration dont Cimirot a pris connaissance ce vendredi lors du point presse. "Ah bon, alors peut-être qu'il aura encore besoin de moi à ce poste, nous verrons bien", a-t-il conclu en baissant la tête.