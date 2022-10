Ronny Deila garde les pieds sur terre: "Trois équipes au-dessus et cinq équipes pour le reste"

Les victoires contre le Club Bruges et l’Antwerp ne souffrent d’aucune contestation, et cela pourrait donner des idées pour la suite. En clair, le Standard peut-il faire du top 4 un objectif, dès cette saison ?

Ronny Deila a rapidement calmé tout emballement. "On doit rester les pieds sur terre. Pensons à bien préparer Malines (ce mercredi), car on sait qu'on doit être au même niveau lors de chaque match. On l'a vu à Westerlo (NdlR : les Rouches avaient été battus 4-2 en Campine après un succès 2-0 contre le Cercle Bruges)."

L'entraîneur norvégien a surtout insisté sur le resserrement des valeurs, pour le top 8. "Il y a trois équipes au-dessus (Genk, Antwerp et Club Bruges) et cinq équipes qui vont devoir se battre pour la dernière place du top 4 et le top 8."

Où sera le Standard dans cette course ? Il est en tout cas dans la course, et c'est déjà une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle a été les bonnes prestations de Fossey et d'Alzate. "Steven (Alzate) est un top joueur, et il l'a montré. Marlon (Fossey) a été agressif, et a beaucoup couru. Il a bien fait son job, à la place de Gilles (Dewaele)."

Les deux renforts ont confirmé, au passage, qu’ils pouvaient être de réelles options, et peut-être même plus, pour aider le groupe à progresser.