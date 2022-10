"On a arrêté de jouer", "Une mi-temps équilibrée puis plus rien": les réactions après Malines-Standard

Raskin, Ngoy, Defour et Deila se sont arrêtés au micro d'Eleven. Voici leurs réactions après la victoire du Kavé face aux Rouches.

Raskin: "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On a arrêté de jouer notre jeu, il faudra analyser tout ça. On a joué un match intense il y a trois jours, ça s'est senti et ce n'est jamais simple de venir ici. On ne va pas se lamenter et récupérer au plus vite pour le match de dimanche contre Anderlecht. En deuxième mi-temps on faisait moins les efforts et ça s'est ressenti. Il ne faut pas baisser la tête, il faudra être prêt pour le prochain match. On a gagné six de nos huit derniers matchs. On ne pouvait pas tout gagner, ça arrive. Il faut repartir de plus belle."

Ngoy: "Ca fait du bien de gagner après autant de défaites. Le changement de coach nous a donné un petit boost, il faudra que ce soit pareil au prochain match. Ca faisait un moment que je n'avais pas marqué, ce but fait du bien, surtout qu'il arrive au bon moment. Ce goal me redonne un peu de confiance et il a libéré l'équipe. C'est sûr que c'était un coup au moral de perdre autant, mais là on a gagné. Il faut maintenant se concentrer sur le prochain match contre Eupen, c'est contre mon ancien club donc ça me fait plaisir. Le coach nous connaissait déjà donc ça a facilité la communication, mais on a encore des choses à travailler."

Defour: "C'était magnifique. C'était important de montrer une bonne mentalité et les joueurs l'ont fait. Je suis très fier d'eux. Je suis content que le déclic de ce groupe soit arrivé ce soir. Il y a évidemment encore des choses à améliorer, mais ce je ne suis pas là depuis longtemps."

Deila: "La première mi-temps était assez équilibrée, on a même eu les meilleures occasions, mais après plus rien. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a eu des changements et blessés, ça a peu perturbé le tout. On n'était pas au top physiquement, mais aussi psychologiquement. Ma plus grande déception est qu'on n'a pas réagi quand il fallait le faire. On peut mal jouer, mais il faut réagir au moment où il le faut. Ce n'est pas acceptable."