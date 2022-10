Arnaud Bodart après la défaite à Malines: "La sortie de Cimirot a désorganisé l’équipe"

Sorti peu de temps après la reprise, le Bosnien a manqué comme le confirme Arnaud Bodart. "Sans dénigrer les joueurs qui sont montés, la sortie de Cimi a été un coup dur pour nous car on a dû totalement se réorganiser. Par la suite, on n'a simplement pas été assez bons." Ce coup du sort a coïncidé avec une baisse de niveau des Liégeois.

"On a tout simplement arrêté de jouer notre jeu", reconnaissait Nicolas Raskin qui avait déjà le regard tourné vers le Clasico. "On est déjà focalisés sur ce match et on va rapidement se remettre au travail."