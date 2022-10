Malines-Standard : Bodart meilleur rouche pour nos internautes, les nouveaux n’ont pas brillé

Comme c’est le cas après chaque rencontre du Standard, nous vous avons proposé de noter les Rouches après la défaite face à Malines mercredi soir. Nous allons les comparer à celles de notre expert Standard Kevin Sauvage dans notre édition.

Face aux Malinois, les Rouches n’ont pas brillé, surtout en deuxième période. Cinq Rouches ont obtenu une note de 6 de la part de notre journaliste : Arnaud Bodart, Gojko Cimirot, Aron Dönnum, Gilles Dewaele et Steven Alzate. Les trois premiers cités ont également été plébiscités par nos internautes. Vous avez attribué la meilleure note au gardien rouche avec un 6,4.

En revanche, les supporters du Standard n’ont pas été emballés par la prestation d’Alzate et Dönnum. Les deux joueurs ont été sanctionnés par un 4,8 et un 4,77 par nos internautes. Ceux-ci ont été plus cléments avec William Balikwisha qui a reçu un 5,3 de votre part, et est le deuxième rouche avec la meilleure note. Kevin Sauvage a, quant à lui, crédité l’ailier belge d’un 5, comme Nicolas Raskin, Osher Davida et Stipe Perica. Les quatre joueurs ont reçu la moins bonne note de la part de notre journaliste.

L’attaquant israélien ne vous a également pas séduit puisqu’il n’obtient qu’une note de 4 dans notre sondage. De manière générale, les nouveaux arrivants n’ont pas brillé face à Malines. Aucun d’entre eux n’a reçu une note supérieure à la moyenne : Alzate (4,8), Fossey (4,6), Laursen (4,5), Zinckernagel (4,3) et Davida (4).