Steven Alzate n’a pas encore montré tout son potentiel : “Vous n’avez vu qu’un aperçu”

Au lendemain du dernier jour du mercato estival, Ronny Deila avait commenté les arrivées de dernière minute dont celle de l'international colombien, Steven Alzate. Voici ce qu'il en disait : "C'est un box-to-box, qui peut apporter par son expérience. Il peut se servir du Standard pour grandir un peu plus."

Depuis, le joueur prêté sans option d’achat par Brighton a disputé quatre rencontres pour trois titularisations et un assist. La mise à l’écart de Selim Amallah a favorisé son arrivée dans le onze de base si bien qu’aujourd’hui, Alzate fait déjà office de valeur sûre, même si le comparer à l’international marocain, le Standardman le plus décisif du noyau, serait une erreur.

Mais il est certain que le Colombien (sept sélections) apporte un plus à cette équipe. "C'est un top joueur", lançait encore Ronny Deila après le succès à Charleroi. Petit à petit, il trouve ses marques. "Je sens que je m'adapte très bien. Je gagne en confiance avec mes équipiers et avec le coach. Je veux aider l'équipe au mieux que je peux. Mon jeu en un temps ? Oui, c'est l'une de mes forces. Je veux être créatif et combiner au mieux avec les attaquants sans oublier mon travail défensif."

Il doit retrouver le bon tempo

Excellent dans son jeu en première intention, le milieu qui présente la particularité d'être né en Angleterre, à Campden, n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. "Avez-vous vu le vrai Steven Alzate ? Je dirais que vous en avez vu un aperçu. J'essaie toujours de me donner à 100 % à chaque match en termes d'efforts. En ce qui concerne mon pic de forme et ma confiance, je suis sur le bon chemin."

Il n’a plus enchaîné quatre matchs depuis 2020 !

C'est qu'il faudra être patient avec Alzate. S'il totalise 43 matchs de Premier League, le médian axial n'a plus l'habitude d'enchaîner. "Cela fait longtemps que je n'ai plus disputé trois matchs en une semaine. Ce sera un bon test pour voir où j'en suis", précisait-il après Malines, faisant référence à la réception d'Anderlecht.

Et pour cause : la dernière fois qu’il a disputé quatre rencontres de championnat de rang dans la peau d’un titulaire, c’était pour les quatre premières journées de Premier League lors de la saison 2020-2021.

En attendant, Alzate trouve ses repères avec les éléments offensifs rouches. "On a beaucoup de profils très techniques dans l'équipe. On se comprend très facilement. Malheureusement à Malines, on n'a pas assez combiné. Je suis certain que vous verrez plus de combinaisons dimanche."