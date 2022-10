Vague de blessés au Standard avant le clasico: "J’espère que Laifis sera là dimanche"

Ce mercredi, le Standard de Liège aurait pu se renommer le FC Claquage. Barrett Laursen et Gojko Cimirot sont sortis en se tenant l’arrière de la cuisse.

"Gilles Dewaele se plaignait également des ischios", ajoutait Deila après le match. "Quand autant de choses arrivent à votre défense et qu'il faut faire beaucoup de changements, les choses se compliquent rapidement. On a notamment dû changer de système. La blessure de Cimirot, qui est très important pour nous en ce moment, nous a particulièrement affectés. Après ça, on a plus ouvert le bloc et nous avons été moins bons alors que la première mi-temps avait été très équilibrée."

L'accumulation de blessés pose un sérieux problème à Deila, déjà privé de Kostas Laifis. "On a également décidé de ne pas asseoir Nathan Ngoy sur le banc car il revient de blessure et n'était pas totalement prêt. Quant à Laifis, il n'est pas encore à 100 % mais j'espère qu'il sera là dimanche contre Anderlecht."

Une réaction attendue dimanche

Un Clasico que les Rouches devront gagner pour oublier la défaite à Malines, repartir dans une dynamique positive et empêcher l'écart de se creuser avec le top 4. "On peut battre et être battu par tout le monde, comme beaucoup d'équipes dans ce championnat, qui est très serré. Mais je ne suis pas inquiet. On a connu plus de hauts que de bas ces dernières semaines et on doit désormais se préparer au mieux pour la rencontre de dimanche. On doit rester concentrés sur les bonnes choses."