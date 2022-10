Accueil ... ... Jupiler Pro League Standard Alex Teklak répond à 10 questions pour préfacer le Clasico: "Le Standard a un énorme avantage psychologique" Pour préfacer le 100e Standard - Anderlecht en D1 de l’histoire, on a posé dix questions à notre consultant Alex Teklak, pour évoquer tous les dossiers chauds. Maxime Jacques Membre des rubriques football et cyclisme



©BELGA

C’est un match qui ne sera jamais comme les autres. Et le contexte actuel, entre crise anderlechtoise et renouveau liégeois, lui donne une saveur encore plus particulière....