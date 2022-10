Deila rassure à propos de Cimirot avant le Clasico : "Il pourrait être là dimanche"

S'il y a un mot qu'on ne veut pas entendre au Standard en ce moment, c'est déchirure. Depuis quelques semaines, plusieurs Rouches ont quitté la pelouse avec une douleur aux ischios. Ce fut encore le cas de Laursen et Cimirot à Malines. Et en fin de rencontre, Dewaele se plaignait aussi de douleurs dans cette zone. "On doit trouver pourquoi ça nous arrive si souvent", indique Deila. "Cela fait longtemps qu'on avait pas joué trois matchs en semaine mais si on espère pouvoir le faire l'an prochain, il faut qu'on trouve une solution à ces soucis. Quand je suis arrivé, c'était les pubalgies qui étaient les soucis principaux et désormais, ce n'est plus le cas. C'est au tour des ischios d'être au coeur des soucis."

Avec pour conséquence, des absences de plus ou moins longue durée. "Pour Laursen, même si on ne connaît pas encore son indisponibilité, le match de dimanche arrive trop tôt. Par contre, c'est un peu moins grave que prévu pour Cimirot. On va voir s'il est en mesure de s'entraîner normalement. J'espère qu'il pourra être présent. Laifis, lui, était proche d'un retour mercredi à Malines et il s'entraîne normalement. Tout comme Ngoy. Cela devrait être OK pour dimanche. Quant à Dewaele, il a juste ressenti une raideur. Il sera là aussi."

Les nouvelles venues de l'infirmerie sont donc rassurantes pour Deila, qui va vivre son premier Clasico. "On me parle de ce match depuis le premier jour où j'ai mis les pieds à Liège. Je suis très impatient d'être dimanche. J'espère que l'ambiance pourra être encore plus folle que face au Club Bruges et à l'Antwerp. On doit envisager ce match comme une finale de Coupe."