Accueil ... ... Jupiler Pro League Standard Le sold out est de retour à Sclessin: "On a même dû engager des intérimaires" Le Clasico sera chaud. Sclessin affiche complet pour la première fois depuis le 22 février 2020 (victoire 1-0 contre l’Antwerp). Maxime Jacques Membre des rubriques football et cyclisme



©BELGA

Il y a des signes qui ne trompent pas. Pour la première fois de l'après-covid, Sclessin sera sold out, ce dimanche, pour la venue d'Anderlecht. Plus de 27 100 tickets ont été vendus pour la rencontre, dont 1666 business seats. "On aurait pu vendre plus de tickets si le stade avait été plus grand", sourit Benjamin Mignot, le directeur commercial...