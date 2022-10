Deila: "Raskin chez les Diables ? S'il continue à prester à ce niveau..."

Bodart: "On souhaite toujours qu'un match aille au bout mais on a gagné et c'est l'essentiel. On a très mal commencé le match mais on a réussi à réagir et c'est vraiment bien. Si je dois dégager un homme du match ? Toute l'équipe ! Sclessin redevient une forteresse, il faut juste apprendre à gagner contre toutes les équipes."

Dussenne: "C'est bien de réagir après le 0-1. Le match est malheureusement arrêté mais c'est une bonne soirée pour nous. On est dans une bonne période et on va essayer de continuer comme ça. Ça ne sert à rien de s'enflammer, on va profiter mais il faut continuer à travailler."

Canak: "Je me suis régalé aujourd'hui, avec l'ambiance que mettent les supporters, c'est magnifique ! C'est plus qu'un rêve d'avoir joué ce match. Je souhaite à tous les jeunes de l'académie de vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui. Avec l'équipe qu'on a on peut vraiment tout faire, ils me mettent en confiance. Dribbler et aller dans les duels c'est l'ADN Standard et c'est aussi mon profil puisque je suis au club depuis tout petit."

Raskin: "Je pense que l'année dernière quand on était en difficulté, Anderlecht n'a pas fait de cadeau et on a fait pareil aujourd'hui. Sclessin redevient un enfer et si on continue comme ça, ça va être compliqué de venir gagner à Sclessin. J'ai eu des bons coachs au Standard mais Ronny Deila est vraiment au-dessus. J'attendais de marquer depuis un petit temps, j'en ai parlé avec ma grand-mère hier et je lui ai dit que je le sentais bien."

Deila: "C'était une soirée incroyable. Avant tout je veux remercier les supporters. Mes gars ont vraiment été costauds, je suis déçu que le match se termine plus tôt, cela ne donne pas une bonne image de notre compétition, mais je suis vraiment heureux avec la victoire. Toute l'équipe a été bonne aujourd'hui mais le roi c'était véritablement Raskin. Il a été monstrueux et je suis heureux pour lui. J'aime le voir jouer et j'espère qu'il restera même si c'est une discussion qu'il doit avoir avec la direction. Le voir à la Coupe du monde ? Il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe belge mais s'il continue à prester à ce niveau, tous les espoirs sont permis."