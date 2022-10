Davida : l’Hapoël Tel-Aviv demande des comptes au Standard, qui se défend

Imbroglio entre le Standard et l'Hapoël Tel-Aviv.

Osher Davida est arrivé le 23 août au Standard, en provenance de l’Hapoël Tel-Aviv. Deux mois plus tard, le club israélien se plaint de ne pas avoir reçu la première tranche du montant du transfert, estimé à 1,6 million €. Selon la presse israélienne, cette première tranche représente 750 000 €, et Tel-Aviv a saisi l’Union belge, via la fédération israélienne, pour obtenir son dû.

Toujours selon les médias locaux, la direction liégeoise aurait assuré à son homologue israélienne qu’elle avait des soucis de trésorerie et aurait demandé un peu de temps pour se mettre en ordre. Renseignements pris, le Standard estime avoir jusqu’au 15 novembre pour régler cette première tranche.