Une soirée de rêve pour nos jeunes gagnants du concours de la DH: "On n’a pas tous les jours l’opportunité de monter avec les joueurs"

Quand est-ce qu'on y va ?" Dans leur vestiaire, les enfants sont impatients de rentrer accompagner les joueurs pour monter sur le terrain. Tous vêtus d'un maillot du Standard floqué du nom de La DH Les Sports+, partenaire du match, les jeunes joueurs de la RES Couvin-Mariembourg ont remporté le concours "Tu as entre 6 et 12 ans et tu rêves d'assister au match Standard - Anderlecht", organisé au début du mois.

Le 12 octobre, nous étions allés leur annoncer la bonne nouvelle avant leur entraînement avec deux surprises… Non seulement ils allaient avoir la chance d’assister au Clasico entre le Standard et Anderlecht, mais en plus ils auraient le privilège d’accompagner les joueurs à leur entrée sur le terrain de Sclessin.

Leur joie déjà immense n’était rien à côté de ce qu’ils allaient vivre ce dimanche soir à Liège. Juste avant le grand moment, Vanessa briefe les enfants.

"Vous devez bien être les uns derrière les autres en file indienne et toujours regarder vers l’avant. Les joueurs arriveront et vous prendront la main. Ça va aller vite."

Une fois arrivés au bord du terrain, les enfants, très agités avant, furent soudainement très calmes, impressionnés. Puis les vedettes sont arrivées et comme prévu, tout est allé très vite. Trois minutes après, les bambins étaient de retour au vestiaire. "C'était trop bien, s'exclame Hugo supporter du Standard. On n'a pas tous les jours l'opportunité de monter avec les joueurs. Une fois sur le terrain, je regardais surtout les remplaçants et le coach." Julien se disait très stressé juste avant de monter sur le terrain. Cela s'est confirmé après. "J'allais beaucoup plus vite que le joueur." Les enfants se changeaient en vitesse mais rataient le premier but du match, inscrit dès la 3e minute. Ils se posaient déjà des questions sur l'ambiance assourdissante du Clasico : "Ça faisait mal aux oreilles. Il y a eu un feu d'artifice juste au-dessus de nous. 'Madame, est-ce que c'est autorisé les pétards ?'"

"Non, c'est interdit", leur répond Vanessa avant d'ajouter quelques instants plus tard : "Je pense que si on gagne, ça va être la folie." C'était bien vu. L'ambiance était celle des grands soirs. Mais comme on pouvait s'y attendre, la fête fut écourtée par deux salves de jets de fumigènes de la part de supporters anderlechtois, très mécontents après avoir encaissé le but du 3-1. En tribune, les parents étaient aussi heureux que les enfants, voire plus et hurlaient de joie après chacun des trois buts liégeois. À la fin du match, les joueurs ont envoyé des ballons La DH Les Sports+ dans toutes les tribunes. "Franchement, merci à La DH, nous dit Mehdi, père de Thiago. Je vais montrer l'article et la vidéo à mon père qui est un grand supporter du Standard. Ça va être émouvant."

"Il manque une demi-heure. Vous nous devez un autre match (rires)", lance Yannick, taquin mais très heureux malgré tout d'avoir pu vivre cet événement avec son fils. Les enfants sont repartis de Liège avec des souvenirs plein la tête. Ils ont déjà hâte de porter la vareuse au prochain entraînement.