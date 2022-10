Fossey incertain pour Zulte Waregem-Standard après… son salto face à Anderlecht : "Je lui ai dit de ne plus le faire"

Après avoir fait le plein de confiance lors du Clasico dimanche dernier, le Standard se déplace à Zulte Waregem, dimanche, avec l'objectif d'enchaîner. Et de ne pas retomber dans ses travers, comme ce fut le cas à Malines après la victoire acquise face à l'Antwerp. "On sait que ce sera un match très différent de celui de dimanche dernier, avec une équipe qui a absolument besoin de points. Mais on a montré, à 0-1 face à Anderlecht, qu'on pouvait gérer les situations où nous devons absolument prendre le jeu à notre compte. C'est un signal positif", estime Ronny Deila, confiant.

Le coach des Rouches espère toutefois que son infirmerie va se vider dans les prochaines heures. "Cimirot est proche d'un retour et on espère l'avoir avec nous samedi. On espère également avoir Marlon Fossey avec nous. Il a un petite douleur aux ischios." Est-elle liée à la célébration de son but face à Anderlecht, lors de laquelle il a réalisé un impressionnant salto arrière? "Il est possible que ce soit consécutif à cela" explique le T1 rouche dans un demi-sourire. "Son salto m'a impressionné. Il faut une puissance incroyable pour faire cela. Mais désormais, il doit arrêter de le faire car sa blessure est peut-être liée."

Egalement touché aux ischios face à Malines, Barrett Laursen, lui, est de retour. "Il s'est entraîné normalement toute la semaine." Quand à Renaud Emond, il est toujours sur le flanc suite à sa tendinite au genou.