Canak sur le banc à Zulte Waregem ? Voici le onze probable du Standard

Ronny Deila devrait conserver son système mais effectuer l'un ou l'autre ajustement. Dewaele et Alzate sont attendus comme titulaires.

Le Standard se déplace Zulte Waregem ce samedi (16h) dans le cadre de la 15e journée de Pro League. Pour cette rencontre, Ronny Deila est confronté à deux incertitudes concernant Gojko Cimirot et Marlon Fossey. Le premier se plaint des ischios depuis sa sortie à l'heure de jeu à Malines mais devrait être en mesure d'être sélectionné. Le second a une petite douleur aux ischios également. "On espère qu'ils seront tous les deux prêts pour le match", indique le coach liégeois.

Si Renaud Emond, dont la blessure au tendon rotulien est toujours en cours de traitement, sera absent, on notera le retour de Barrett Laursen. Sa douleur aux ischios n’est plus qu’un mauvais souvenir. Du côté des menacés, Denis Dragus et Gilles Dewaele doivent se méfier : en cas d’avertissement, ils manqueront le déplacement à Eupen.

Les Liégeois devraient évoluer avec un onze assez semblable à celui qui a battu Anderlecht dimanche dernier. Gilles Dewaele devrait suppléer Fossey tandis que Cihan Canak, que le club veut protéger, pourrait glisser sur le banc au profit de Steven Alzate.