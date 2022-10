Mbaye Leye fâché sur l’arbitrage contre le Standard : "Qu’on arrête de nous donner des arbitres qui viennent de la ville contre qui on joue"

Zulte Waregem a tenu bon pendant pratiquement 80 minutes face au Standard avant de s’écrouler en fin de match (0-3). Les Rouches ont trouvé la faille sur un penalty concédé par le gardien Louis Bostyn suite à une faute sur Bope Bokadi.

Mais pour l’entraîneur du Essevee Mbaye Leye, la VAR qui était intervenue pour demander à Jonathan Lardot, arbitre de la rencontre, de donner le penalty, était dans le faux.

"Je pense qu’il n’y a rien à dire du match. Il faut davantage parler du VAR. C’est la seule chose à dire. Après 80 minutes, la différence se fait par la VAR et un arbitre qui décide de siffler penalty. Mais il n’y a jamais penalty sur cette phase. À partir de là, on ne peut plus rien dire. Les dix minutes qui restent ne sont plus le même match. À ce moment-là, on est obligé de sortir et qui n’est pas structurée", a-t-il expliqué, passablement irrité, au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

"Pour avoir joué comme attaquant, je sais qu’il n’y a jamais faute. On ne devrait même pas être en train d’en discuter. Le ballon va vers l’extérieur de la surface, Bokadi court vers l’extérieur et laisse traîner sa jambe en courant. Pour moi, il n’y a jamais penalty et c’est le fait de match qui change toute la physionomie de la rencontre", a-t-il ajouté estimant que son équipe est lésée depuis plusieurs semaines par l’arbitrage, "à Ostende, on était dans la même situation. Notre attaquant Offor s’est retrouvé dans la même situation mais là, l’arbitre a été appelé et n’a pas accordé le penalty."

En conférence de presse d’après-match, le coach sénégalais abondait toujours dans le même sens, allant encore plus loin dans ses critiques envers l’arbitrage : "C’est la VAR qui a décidé de l’issue du match. Il faut qu’on arrête de nous donner des arbitres qui viennent de la ville contre laquelle on joue. La semaine, c’était le cas de M. Boterberg à Ostende et aujourd’hui M. Lardot, qui habite à Liège, contre le Standard."

Leye est ensuite revenu sur la première partie de la rencontre, pointant le manque d’efficacité de ses joueurs : "C’est le lot de tous nos matchs. Ceux qui regardent nos matchs savent pourquoi on se retrouve en bas de tableau…", a-t-il expliqué au micro d’Eleven, "C’est la loi du football. On aurait dû mener 2-0 en rentrant au vestiaire mais on ne l’a pas fait. Et derrière, il y a le penalty et c’est fini. Sans le penalty, tout était encore possible. Après, prendre un point, trois ou zéro, toutes les options étaient possibles. Mais pendant 80 minutes, on n’a pas vu le Zulte Waregem qui était dernier."