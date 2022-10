Zulte Waregem - Standard: le coup du penalty, par Aron Dönnum

Mbaye Leye avait de sérieuses questions, sur le penalty accordé au Standard, à la suite de ce que M. Lardot a estimé être une faute de Bostyn sur Bokadi. L’entraîneur de Zulte Waregem était remonté, et que Dussenne, un joueur qu’il a écarté la saison passée, ouvre le score a dû être encore plus frustrant.

Ce penalty a été préparé d’une manière originale, ont expliqué Dussenne et Aron Dönnum après le match. "Noë était le tireur, mais je lui ai dit que j’allais prendre le ballon, pour faire croire aux joueurs de Zulte que j’allais tirer. Ils ont essayé de me déconcentrer, et Noë a pu s’écarter et se préparer tranquillement."

"C’était une bonne idée", a souri Dussenne. "Quand Aron me l’a proposé, j’ai accepté, et j’ai pu me préparer, savoir où j’allais frapper." Le but a fait du bien au Standard, au cours d’un match pas évident, mais il n’a pas été une forme de revanche, pour le défenseur, vis-à-vis de son ancien entraîneur.

"Ce qui s’est passé entre lui et moi est du passé. Il est à Zulte, il fait son travail, voilà", a commenté Dussenne, qui a expliqué que sa célébration à la Luca Toni était une dédicace à Laurent Henkinet, le remplaçant d’Arnaud Bodart. "Il se rammasse des centaines de frappes à tous les entraînements, et même après. C’était une manière de le remercier de faire le boulot pour nous, de rester."