Zulte Waregem-Standard en chiffres : de la maîtrise et un Raskin XXL

La meilleure équipe, c’était le Standard

Avec 65 % de possession de balles, 87 % de passes réussies (contre 73 % à Zulte) et 24 dribbles réussis (contre 9 pour l’adversaire), le Standard était clairement la meilleure équipe sur la pelouse. Les Rouches ont cumulé un total de 3,29 buts attendus (xG).

Bodart, c’était de l’art

L’homme du match côté liégeois s’appelle Arnaud Bodart. Par trois fois, devant Fadera, Ciranni et Gano, le portier du Standard a empêché Zulte Waregem d’ouvrir le score. A lui-seul, il a empêché 1,14 but attendu (xG). Il a notamment eu deux superbes réflexes.

Raskin avait faim

L’autre Rouche à sortir du lot s’appelle Nicolas Raskin. Ses statistiques sont éloquentes. Le médian liégeois a remporté 70 % de ses duels (le meilleur total de son équipe), il a réussi six dribbles sur 7 (le meilleur total de son équipe) et il est à l’origine des deux buts de Perica. Un grand numéro.

Melegoni s’en est bien sorti

La surprise du chef côté rouche, c’était la présence de Filippo Melegoni comme piston droit. Et l’Italien s’en est bien sorti. S’il n’a réussi qu’un centre et a perdu six ballons, il a surtout remporté 12 duels. Un impact physique qui lui a permis de compenser quelques lacunes à un poste qu’il découvrait. L’expérience a été positive.

Un dernier quart d’heure impressionnant

C’est dans le dernier quart d’heure que le Standard a fait la différence, en inscrivant trois buts. Cela se traduit notamment par 0,52 attaque par minute entre la 75e minute et le coup de sifflet final.