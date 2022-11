Standard : Deila va devoir faire des choix

Après avoir bien digéré la belle prestation dans le Clasico arrêté prématurément, le Standard a su enchaîner avec un succès tardif, mais probant, à Zulte Waregem. Les hommes de Ronny Deila ont ainsi évité le piège de la lanterne rouge mais se dressera un nouveau défi face à eux ce samedi avec un nouveau déplacement piège du côté d’Eupen.

Pour ce déplacement, le coach norvégien dispose d’un groupe quasi au complet. "Il n’y a que Renaud qui ne s’entraîne pas encore avec le groupe. Ce sera certainement le cas durant la trêve. Pour le reste, Cimirot (qui s’était blessé à Malines) s’est entraîné normalement au même titre que Fossey et Dewaele. Tout le monde est prêt, j’aurai des choix compliqués à réaliser (rires)."

Si le Standard a bien négocié le piège tendu par Zulte, il devra en faire de même à Eupen. "C’est une équipe joueuse, offensive. Je les ai vus en live à Anderlecht, ils ont souffert durant les 25 premières minutes mais ensuite, ils ont su équilibrer les échanges. Si on n’est pas organisé, qu’on ne coure pas plus qu’eux, on aura des problèmes. Mais on a prouvé dans nos derniers matchs qu’on s’était amélioré dans la circulation du ballon. Si on est à notre niveau, on peut leur faire mal."

Enfin, le T1 des Rouches a commenté l’absence de Raskin et Bodart dans la présélection des Diables. "Ce n’est pas à moi à parler de cela mais s’ils ne figurent pas dans la liste des 55, c’est qu’on estime qu’il y a 55 autres joueurs qui sont meilleurs qu’eux. Ils doivent donc encore s’améliorer et on va tout faire pour les aider à y arriver car on veut avoir des internationaux au club. Ces absences sont tout de même bizarres."