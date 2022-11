Accueil ... ... Jupiler Pro League Standard Bodart revient sur ses derniers mois agités : "Aujourd’hui, tout est plus simple" Le gardien de 24 ans explique comment le Standard version Ronny Deila est revenu au premier plan. Kevin Sauvage Spécialiste Standard





Arnaud Bodart réalise un super début de saison avec sept clean-sheets en 15 matchs de Pro League. ©JIMMY BOLCINA

La saison dernière, on le voyait le plus souvent la tête basse et la mine grave. Depuis quelques mois, on a retrouvé un Anaud Bodart souriant, plein d’entrain et optimiste. Le 21 juillet dernier, c’est le gardien liégeois qui se présentait face à la presse pour préfacer la première journée de championnat contre...