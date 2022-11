Accueil ... ... Jupiler Pro League Standard À Eupen, le Standard s’est mis tout seul dans les problèmes L’exclusion de Zinckernagel et le penalty provoqué par Raskin ne peuvent pas tout excuser. Kevin Sauvage Spécialiste Standard





Lorsque Monsieur De Cremer a désigné le point de penalty pour cette faute de main de Nicolas Raskin, les Liégeois sont sortis de leur match. ©DHA

Avant la rencontre de samedi dernier, en conférence de presse, Arnaud Bodart mettait déjà les Standardmen en garde. "On sait de quoi on est capable… dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. On l’a vu face à Seraing ou encore à Malines. À nous d’être...