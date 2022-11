Deila: "J'ai aimé la réaction des joueurs"

Dussenne: "On a eu beaucoup d’occasions et on a seulement marqué un but ce soir. C’est dommage pour les attaquants mais le plus important, c’est la qualification. Il faut savoir enchainer les victoires, ce qu’on a parfois du mal à faire cette saison. Il faudra gagner impérativement dimanche contre l’Union pour rester collé au top 4 et pouvoir bien préparer l’après Coupe du Monde."

Balikwisha: "Sur mon but j’ai vraiment été patient, je savais que le ballon allait arriver et je n’ai plus qu’à la pousser au fond. Les matchs de Coupe de Belgique ce n’est jamais simple et on est heureux avec la qualification. Le coach avait prévenu que ça n’allait pas être facile, on a respecté le plan et la qualification fait plaisir. Ma célébration ? C’est pour mon fils, il a du mal à dormir la nuit donc j’ai mimé le sommeil, j’espère qu’il a compris!"

Raskin: "Le plus important ce soir c’est la qualification donc c’est le principal même si à l’avenir on peut encore corriger les derniers gestes où on est encore parfois trop imprécis. Les supporters sont incroyables... quand on voit le nombre qu’ils sont un mardi soir à Dender."

Deila: "On a très mal joué en première mi-temps. On a mieux démarré en seconde période et on a fini par marquer. Ce n’est pas une question de confiance, on savait que ça allait être difficile aujourd’hui et j’ai aimé la réaction de mes joueurs en seconde période."

Van Acker (entraîneur de Dender): "On a bien joué en équipe aujourd’hui. On a eu une terrible occasion et on aurait du ouvrir le score car on sait que le premier qui marque en coupe gagne souvent à la fin. On rejoue le Standard mais cette fois les U23 ce week-end, ce sera un tout autre match et il faudra absolument gagner."