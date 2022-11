Deila : "L’Union sait tout faire mais à la maison, on ne doit craindre personne"

Après avoir arraché sa qualification, en Coupe, mardi soir sur le terrain de Dender (0-1) et avant de prendre congé des terrains du 14 au 26 novembre, les Liégeois ont un dernier devoir, de taille, ce dimanche avec la réception de l’Union.

Un match pour lequel Ronny Deila ne pourra à nouveau pas disposer de l’ensemble de son noyau. "Nathan Ngoy ressent toujours une douleur aux ischios. Je suis triste pour lui car il aurait dû jouer les deux derniers matchs. On doit vraiment trouver le problème via des examens complémentaires", a précisé Ronny Deila. "Pour le reste, Renaud Emond s’entraîne en marge du groupe et le plan c’est de le récupérer au stage fin du mois."

Pour bien terminer la première partie de saison, il faudra venir à bout de la robuste équipe de l’Union qui ne faiblit pas. "C’est une équipe qui suit toujours son plan de jeu. Elle sait tout faire : attaquer, défendre quand la situation l’impose. Ils ont des joueurs dévoués à la tâche. Mais encore une fois, chez nous, avec notre 12e homme, si on commence fort, on ne doit craindre personne."

De son côté, Marlon Fossey, titulaire à Dender en milieu de semaine, se réjouit de retrouver Sclessin une dernière fois avant le break. "On termine par un gros match et à chaque fois, pour ce genre de rencontre, l’atmosphère au stade est dingue. On veut juste bien terminer cette première partie de saison avant de prendre un peu de repos et se préparer pour la seconde qui sera tout aussi rude."