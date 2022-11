Le Standard en stage : les Rouches sont bien arrivés à Marbella

Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, les Standardmen ont repris le collier dimanche après-midi après deux semaines de congé. Ronny Deila a dispensé une séance d’entraînement dimanche et une autre lundi avant le départ ce mardi matin pour Marbella.

Les Rouches seront en stage en Espagne jusqu’au 9 décembre prochain. Ils affronteront l’Olympiacos le 4 décembre et Girona le 8 décembre (avant un troisième amical au retour du stage contre Valenciennes à l’Académie à huis clos). Comme prévu, Ronny Deila a décidé de prendre trois jeunes avec le groupe : Léandre Kuavita, Ilyes Ziani et Thiago Paulo Da Silva. Au total, ce sont 28 joueurs qui ont pris la route de l’Espagne dont Nicolas Raskin qui n’a toujours pas prolongé son bail en bord de Meuse alors que le joueur et le club souhaitaient trouver une solution avant le début de la Coupe du monde.

Noah Ohio est de bonne humeur pour le début de ce stage de mi-saison. ©Philppe Crochet

Après un vol sans encombre, les Rouches ont pris leurs quartiers dans leur hôtel avant de se rendre sur la plage pour un léger footing avant un premier entraînement programmé ce mercredi matin.

Ronny Deila va pouvoir profiter de ce stage à Marbella pour peaufiner les automatismes. ©Philppe Crochet

Voici les 28 Liégeois repris pour ce stage : Henkinet, Godfroid, Dewaele, Ngoy, Dussenne, Dragus, Cimirot, Emond, Ohio, Dönnum, Fossey, Alzate, Davida, Boljevic, Bokadi, Melegoni, Balikwisha, Raskin, Perica, Nekadio, Laifis, Laursen, Ziani, Thiago Paulo Da Silva, Kuavita, Canak et Zinckernagel.