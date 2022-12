C’est sous une pluie diluvienne que le groupe liégeois s’est rendu au Football Center de Marbella. Un orage violent a même failli avoir raison de l’entraînement mais cela s’est fort heureusement calmé.

Le Standard en stage à Marbella : “C’est en forgeant qu’on devient forgeron, mais avec un match tous les six mois, je ne pouvais mal de le devenir”

Sur le terrain, on retrouvait 25 joueurs. Touché au ligament croisé antérieur, Gilles Dewaele est rentré en Belgique lundi matin. Il verra un chirurgien ce mardi. On dénombrait aussi les absences de Barrett Laursen et Thiago Da Silva. Le premier, revenu au stage après un saut en Belgique suite à des soucis personnels, était malade. Thiago, lui était aux soins suite à sa sortie sur blessure contre l’Olympiacos. Mais le jeune latéral gauche ne souffre pas d’une grave blessure, il s’agit plus d’une mesure de précaution.

De son côté, Nathan Ngoy a participé à l’échauffement avant de poursuivre son programme individuel. Le staff l’attend avec le groupe la semaine prochaine.

Avant l’entraînement, le groupe a respecté la tradition des anniversaires en fêtant celui de Renaud Emond. Ce dernier, qui fêtait ses 31 ans, a dû traverser une haie formée par ses equipiers qui l’ont gentiment bousculé à son passage.

Ce mardi, le groupe liégeois bénéficiera d’un jour de repos.