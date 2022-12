Pour cet ultime journée d'entraînement, Nathan Ngoy s'est encore entraîné avec un kiné. On notait les absences de Thiago Da Silva, toujours aux soins suite à sa sortie contre l'Olympiacos. Steven Alzate lui brillait aussi par son absence. Le Colombien a pris un coup de froid et est resté au chaud. Cette séance matinale a été légère puisqu'elle précède une journée de match ce jeudi. A 11 heures, les Liégeois affronteront Girona et sur le coup de 16 heures, ils défieront Nice. On précisera que Ronny Deila alignera deux équipes différentes afin que chacun des joueurs bénéficient de 90 minutes de temps de jeu.

