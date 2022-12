Ronny Deila fait le point à propos du cas Raskin: "Le Standard a tout fait pour garder Nico"

Ronny Deila, à deux jours d’Antwerp – Standard, a fait le point. "C’est dommage pour tout le monde, mais c’est une situation où il n’y a pas de win-win, c’est devenu plus politique, et le club a dû prendre une décision."

La décision est de ne plus compter sur Raskin pour le noyau A. "J’ai parlé avec Nico. Il est déçu d’un côté, mais il sait ce qu’il fait, il savait que ça pouvait arriver." Interrogé sur la proposition du club, l’entraîneur norvégien a été clair : "Le club a tout fait pour le garder. Je n’ai pas vu l’offre, mais j’en ai entendu parler. Je ne sais pas si c’est une question d’argent, ou plutôt une opportunité pour lui de partir."

Ronny Deila, en début de saison, avait expliqué que le profil de Nicolas Raskin était idéal pour construire un plan autour de lui. Mais au fil des mois, il a compris que ce ne serait plus possible. "On doit penser au futur du club. On a un capital joueurs qu’on doit faire grandir."

Ronny Deila a également annoncé que Nathan Ngoy pourrait devoir être opéré prochainement en raison d’un souci musculaire persistant.