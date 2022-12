Les compos probables avant Antwerp – Standard : quelle attaque pour les Rouches ? (Direct à 20h45)

Le Standard reprend le fil de sa saison, ce mardi à l'Antwerp. À Marbella, où les Rouches étaient en stage pendant le break de la Coupe du monde, Ronny Deila a modifié son plan de jeu, pour l’articuler autour d’un 4-3-3 plutôt que le 3-1-5-1 observé durant une bonne partie du premier tour. L’entraîneur norvégien estime avoir plus d’équilibre avec cette adaptation, installant Cimirot dans le milieu du jeu et se passant d’un défenseur central parmi Dussenne, Bokadi et Laifis. À l’Antwerp, ce soir, ce devrait être Dussenne qui sera sur le banc.