L'avis de l'expert: après les mises à l’écart et les blessures, il faut du renfort au Standard

La plus grosse défaite de la saison et une élimination en Coupe. Il n’y avait pas pire moyen de reprendre la compétition, pour le Standard. La trêve imposée par la Coupe du monde et le stage à Marbella n’ont pas eu l’effet escompté, ce mardi, face à l’Antwerp. Les Liégeois sortent, aussi et surtout, déforcés de cette coupure automnale.