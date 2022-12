”Ce match nul est une petite victoire pour nous” : les réactions après La Gantoise-Standard

Un Standard pourtant dominé obtient le nul contre La Gantoise (0-0)

Barrett : “C’est clair que la concentration et la mentalité étaient la clé de ce match. C’était un match difficile, mais on a tout donné pendant plus de 90 minutes et je suis très fier de l’équipe. On n’a pas eu beaucoup d’occasions. On est venu ici pour les trois points, mais c’est toujours mieux un point que zéro. On va maintenant se reposer et repartir en janvier”.

Vanhaezebrouck : “Notre première période était la plus mauvaise, pendant quinze minutes on n’a rien montré, mais on aurait quand même dû marquer. Je leur ai demandé à la mi-temps de prendre plus d’initiatives. On s’est ensuite installé dans leur camp, alors que le Standard n’est pratiquement pas sorti. On a souvent eu le ballon, mais on n’a pas été assez dangereux. Le terrain n’était pas idéal non plus, mais ce n’est pas une excuse. Le Standard était bien regroupé derrière avec une défense serrée et ils partent d’ici sans encaisser, on doit les féliciter pour ça”.

Deila : “On peut dire que ce match nul est une petite victoire pour nous. J’ai vu beaucoup d’énergie et d’envie des joueurs, je suis très fier d’eux. Il faut parfois souffrir et ils l’ont fait. Si on m’avait dit avant le match que ça allait se finir sur un 0-0, j’aurais signé des deux mains. C’est un point important. On reste au contact du top 4 et c’est positif. On a maintenant deux semaines de repos, le prochain match sera à domicile contre Saint-Trond, on devra proposer autre chose offensivement”.