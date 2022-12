L'entraîneur buffalo est apparu surpris, puis a souri : "Il est fantastique, vraiment. Il a eu un peu de chance aujourd'hui, mais il faut admettre qu'il fait un gros travail."

L'entraîneur norvégien a certainement apprécié le compliment, mais il savait aussi qu'il valait mieux venir vendredi plutôt que mardi, à l'Antwerp. Que s'est-il passé entre mardi et vendredi, justement, pour passer d'une équipe sans envie à un groupe qui a montré son sens de la solidarité ? "On a parlé du manque d'implication, qu'on ne peut pas relâcher", a expliqué Deila, mettant l'accent sur un retour aux choses simples.

Filippo Melegoni parlait d'une réunion, pour mettre les choses au point dans un esprit constructif. "On a réagi comme une famille", disait le médian, rejoint par Merveille Bokadi : "On a retrouvé cette solidarité de groupe."

Car l'entraîneur et les joueurs l'admettaient : ils ont souffert. "La manière dont on s'est accroché dit quelque chose du caractère", a estimé Deila, qui n'a pas manqué de souligner la prestation de Bodart, "un gardien incroyable".

"Après le poteau et la transversale, on a senti que le match serait compliqué, analysait Bokadi. Mais on est resté concentré et on a bien défendu." "À part les corners, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions", osait même Melegoni.

Interrogé sur l'éventuel penalty, pour une faute de main de Ngadeu, Deila a encore été sportif : "Je n'ai pas le sentiment que c'est un penalty. Mais quand je vois certains penalties contre nous, comme à Eupen, je me dis qu'on aurait pu l'avoir. Ce n'est pas une occasion franche de but, donc pour moi ce n'est pas penalty. Mais alors il faut une constance dans les décisions."

La constance dans les prestations, et au niveau de la mentalité, sera l'enjeu pour 2023. En attendant, comme le glissait Bokadi, "on va pouvoir souffler un peu, et bien fêter en famille. Car on ne voulait pas rester sur deux défaites".