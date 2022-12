Melegoni s'est reconverti : "Un autre back droit lors du mercato ? Non, je m’amuse !"

L'absence pour maladie de Marlon Fossey, ce vendredi à Gand, a été l'occasion de revoir Filippo Melegoni comme latéral droit, comme ce fut déjà le cas à Zulte Waregem ou à Eupen. Et l'Italien semble s'améliorer de match en match. "Je m'adapte", confirme-t-il. "Je dois beaucoup courir et j'aimerais parfois mettre un peu plus le nez à la fenêtre mais lors d'un match comme celui-ci, il est mieux de rester calme et de bien défendre", précisait-il après le partage face aux Buffalos. "Je n'avais jamais joué à cette position de ma carrière mais je l'apprécie. À certains moments, je peux évoluer comme ailier, dribbler et centrer. Cela me plaît. Je dois bien avouer que je prends du plaisir."